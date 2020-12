Matsucoccus, pubblicato il bando per la pineta

Viareggio - Il comune di Viareggio ha pubblicato il bando per il ripristino della Pineta di Levante: l’importo dei lavori è di 368mila euro finanziati grazie al contributo della Regione Toscana

Il Comune, insieme ad iCare e all’Ente Parco, aveva partecipato, aggiudicandosi i finanziamenti, ad un bando regionale finalizzato alla concessione di contributi per il ripristino delle pinete danneggiate dal Matsucoccus feytaudi. Un intervento mirato su 80 ettari di terreno e 700mila euro di investimento, totali.

L’intervento è volto all’ abbattimento di tutti quegli esemplari di pino attaccati dal parassita ed ormai mortio e il successivo rimboschimento che privilegerà le specie che naturalmente si rinnovano in quest’ambiente. Si tratterà principalmente di lecci e, per incrementare la biodiversità e sperare in un maggior attecchimento, pioppo, frassino e ontano nelle depressioni, pino domestico, in prossimità di via del Balipedio per dare una certa continuità alla pineta.