Oltre due milioni di euro per i buoni alimentari

PROVINCIA DI LUCCA - Dei 21,4 milioni di euro messi a disposizione dal Governo alla Regione Toscana per i buoni pasto alle famiglie in difficoltà, 2.240.000 sono quelli destinati alla provincia di Lucca

Così come durante il primo lockdown di marzo anche all’interno del decreto Ristori ter il Governo ha messo a disposizione fondi da dividere tra i Comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare, al fine di erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a famiglie e persone in stato di indigenza. In totale, per la regione Toscana, sono oltre 21 i milioni di euro distribuiti. Di questi, 2.240.000 circa sono quelli destinati alla provincia di Lucca. Il finanziamento maggiore per il capoluogo, con 470 mila euro, seguito da Viareggio con oltre 333 mila e Capannori con oltre 245.000 circa. Così come nella prima fase della pandemia, i beneficiari di queste risorse saranno individuati dai comuni tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.