Primo giorno di zona gialla, dopo un mese di nuovo aperti bar e ristoranti

PROVINCIA - Una tazzina di caffè sorseggiata al bancone del bar, il segno di una ritrovata quasi-normalità. La Toscana respira, con il ritorno alla zona gialla dopo oltre un mese di chiusura degli esercizi pubblici. Per i titolari di bar e pasticcerie il provvisorio ritorno al lavoro vero e proprio dopo settimane in cui il contatto con il pubblico era rimasto minimo, riservato solo all'asporto.

Più o meno lo stesso discorso per i ristoranti, dove le tavole finalmente sono tornate ad essere apparecchiate. La riapertura di bar e ristoranti segna anche l’inizio di quattro giorni di libero movimento, eccetto che per il coprifuoco dalle 22 alle 5 per e lo spostamento in altre regioni. Via libera quindi anche allo shopping per il regalo natalizio, ovviamente nel rispetto delle regole anti covid. Una situazione che però durerà solo fino a giovedì 24 dicembre quando torneremo in zona rossa, stavolta insieme a tutte le altre regioni italiane.