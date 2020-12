Sabato e domenica torna la A2 di hockey con tre big match

HOCKEY A2 - Il campionato di Serie A2 ritorna in pista dopo la pausa di circa un mese, dopo aver giocato solo 100 minuti.

Uno dei match-clou sarà Roller Matera-CGC Viareggio. I ragazzi di Massimo Mariotti sosterranno la seconda trasferta in Basilicata stavolta con la squadra di Valerio Antezza, una sfida che potrebbe far rimanere i bianconeri in fuga solitaria. Martedì di nuovo in pista per il recupero della 4a giornata con il match clou tra Thiene ed Engas Vercelli nel girone A, mentre nel girone B il Gruppo Gamma Sarzana sfiderà il CGC Viareggio.