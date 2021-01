Nuova allerta arancione per neve

TOSCANA - Un'area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica manterrà condizioni di instabilità sulla Toscana fino a domani, mercoledì 6 gennaio, con possibili nevicate a bassa quota.

Allerta meteo di colore arancione per le zone Serchio-Garfagnana-Lima (S1) e Serchio-Lucca (S2) per neve anche a bassa quota dalle 21 di oggi (martedì 5 gennaio) alle 13 di domani, 6 gennaio.

La Regione Toscana, infatti, ha emesso un aggiornamento delle condizioni meteo, innalzando il livello di allerta per la nostra area, che dovrebbe essere interessata da nevicate anche a bassa quota.

La neve è caduta anche per tutta la mattinata: la quota, inizialmente fino a 700 metri, si è progressivamente abbassata fino a raggiungere i 300 metri e, parallelamente, si è verificata anche un’intensificazione delle nevicate.

Anche grazie al supporto dei mezzi della Città metropolitana di Firenze e della Provincia di Arezzo, inviati dalla Regione Toscana, già dalla mattinata è stato possibile riaprire il Passo delle Radici (Sp72) e il Passo di Montalbano (Sp71 San Pellegrino).

Senza interruzione il lavoro dei mezzi spalaneve e spargisale in funzione per rendere le strade sempre percorribili: anche in questo caso, oltre ai mezzi della Provincia, del Centro intercomunale Garfagnana e del volontariato provinciale, sono all’opera anche i mezzi della Colonna mobile Regione Toscana, impegnati sulle strade comunali.