Covid: nuovi casi in leggero calo, scendono ancora i ricoveri; 7 decessi in provincia di Lucca

Continua l'altalena dei nuovi contagi da Covid in Toscana. Nel primo giorno dell'anno ne sono segnalati 589, in lieve discesa rispetto a ieri. Confortante il dato sui ricoverati, che continuano a scendere, sia pure lentamente. All'ospedale di Lucca ce ne sono 46, al Versilia 85 mentre a Barga oggi il reparto è vuoto, non ci sono ricoverati.

27 i decessi in tutta la regione. Ben 7 quelli registrati in provincia di Lucca, 6 dei quali in Versilia. Ecco il quadro completo.

Covid 19 – Toscana

Nuovi contagiati 589

Ricoverati attuali 953 -35 RISPETTO A IERI

Terapia intensiva 143 -7 RISPETTO A IERI

Decessi 27

Covid 19 – Provincia di Lucca

Nuovi contagiati 81

Piana di Lucca 29

Capannori 10, Lucca 18, Porcari 1;

Valle del Serchio 4

Borgo a Mozzano 1, Castiglione di Garfagnana 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Pieve Fosciana 1;

Versilia 51

Camaiore 13, Forte dei Marmi 4, Massarosa 11, Pietrasanta 3, Seravezza 1, Viareggio 19.