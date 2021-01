Tamponi rapidi nelle scuole superiori da venerdì

Prende il via questo venerdì, 15 gennaio, la campagna di monitoraggio delle infezioni da Covid in 61 istituti scolastici superiori dell'area Toscana nord ovest. L'operazione - rinominata dalla Asl "Scuole sicure" - prevede l'esecuzione agli studenti di tamponi antigenici rapidi.

L’obiettivo è ridurre al minimo le interruzioni nell’istruzione ai ragazzi, visionando in maniera costante l’eventuale diffusione del virus.

Quindici le scuole coinvolte nella provincia di Lucca. In ogni istituto scelto per questa campagna saranno coinvolti cinque alunni per ogni classe della sezione individuata per il monitoraggio (quindi venticinque studenti per ogni indirizzo di studio) per un numero complessivo di 1.525 test a settimana. Si parte dunque da questa settimana fino al 10 giugno, ovvero alla fine dell’anno scolastico.

Soddisfatta dell’inizio della campagna Donatella Buonriposi, provveditore agli studi di Lucca e Massa, intervenuta martedì sera in diretta su Noi Tv a Carpediem, che frena però sui tempi annunciati dalla Asl.