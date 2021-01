Visita a Viareggio del Presidente Mazzeo

VIAREGGIO - Porto, Parco di Migliarino Massaciuccoli San Rossore, lavoro e turismo. Questi i temi affrontati nel faccia a faccia, questa mattina fra il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, e il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro.

L’incontro di Viareggio fa parte del tour che il Presidente dell’assemblea toscana ha deciso di intraprendere per ascoltare tutti gli amministratori locali della Toscana. Dapprima il Presidente Mazzeo ha incontrato i sindaci dei capoluoghi e i presidenti delle Province, adesso è il turno delle città più grandi delle varie province.

“L’amministrazione ha importanti progetti in cantiere e penso che, anche grazie alle risorse che arriveranno dalla Ue con il Next Generation Fund, ci sono tutte le condizioni per compiere davvero una svolta positiva” – ha dichiarato Mazzeo.

“In questi anni la città ha ritrovato solidità di bilancio e continuità amministrativa” – ha affermato Del Ghingaro. “La vicinanza e la collaborazione con la Regione Toscana, non solo economica ma anche istituzionale, si conferma un valore aggiunto e spesso imprescindibile per dare respiro ai progetti in grado di ridisegnare interamente alcune aree della città.”