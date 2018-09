Il memorial Bernardo Romei apre la grande stagione del rugby

Sul campo sarà possibile ammirare alcune delle realtà under 18 più importanti della Toscana: la formazione fiorentina dei Medicei (squadra che ha vinto il torneo negli ultimi due anni), l’Etruria Piombino e i Cavalieri Prato-Sesto. A questi si deve aggiungere la squadra di casa: la formazione affidata anche per quest’anno alle cure di Marco Montefalcone, vede rinnovata la collaborazione con i Titani Viareggio di Denis Dallan e, dopo aver raggiunto la fase interregionale nella scorsa stagione, quest’anno è chiamata a confermarsi. Magari partendo proprio con la vittoria del torneo, impresa mai riuscita finora. Sarà quindi un torneo dal livello tecnico e agonistico molto alto.

Ma gli spunti di grande interesse non finiscono qui: dopo il torneo riservato alla categoria under 18 che si svolgerà la domenica mattina, seguirà infatti la prima uscita stagionale della prima squadra di mister Matteo Giovannico contro la formazione spezzina del Golfo Poeti.

Sarà un’ottima occasione, contro un avversario di buon livello, per testare le reali potenzialità della squadra biancorossa che anche quest’anno cercherà di raggiungere la promozione.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it