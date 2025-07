Nemo propheta in patria al 3° Memorial Rossano Mori

CICLISMO - A Pieve Fosciana la terza edizione del "Memorial Rossano Mori" che assegnava i titoli regionali Esordienti 1° e 2° anno e Allievi. A Greve in Chianti tra le Esordienti di 2° anno secondo posto di Sveva Bertolucci (Blu Team) battuta da Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini). Gara eccessivamente generosa della giovane ciclista lucchese. Giovedì sera (ore 21,30) torna "Colpo di Pedale".

Lunga e caldissima la domenica sulle strade della Garfagnana a caratterizzare il 3° Memorial Rossano Mori, apprezzato cicloamatore scomparso prematuramente qualche anno fa. La corsa è organizzata dal Comune di Pieve Fosciana che si avvale del prezioso supporto tecnico dell’US Montecarlo. Occasione ghiotta poichè si assegnano le maglie di campione toscano maschile categoria Esordienti 1° e 2° anno e Allievi. Partenza e arrivo dalla centrale via San Giovanni nel cuore della cittadina pievarina. I primi a scattare di buon’ora, e quando il clima è sempre accettabile, sono gli Esordienti di 1° anno. 34 km e 600 metri da sciropparsi affrontando un giro del circuito di Campia tra Mologno e Gallicano. Vittoria per distacco e titolo di nuovo campione toscano a Diego Della Polla della Coltano Grube davanti a Gabriele Cavallini (UC Empolese) e Leonardo Bonuccelli (UC Piano di Mommio). Nono posto di Gabriele Simi dell’US Montecarlo “padrone di casa”.

A seguire la prova riservata ai secondo anno sulla distanza di 44,600 km e due giri del celebre Circuito degli Assi. Stavolta si spera in uno squillo degli atleti lucchesi che però non arriva. E’ volata di gruppo e la vittoria arride a Niccolò Jacopi del Pedale Toscano che precede Diego De Stefano della Butese e Matteo Stacciali dell’US Donoratico. Ottava piazza stavolta per i grigiorossi del Montecarlo con Manuel Beoni.

Si va al pomeriggio per la gara-clou degli Allievi con temperatura…torrida. Oltre 70 i chilometri da affrontare con cinque giri di Campia e strappo finale della Costa a pennellare la scrematura finale. Qui non ci sono volate di sorta perchè Emanuele Favilli dello squadrone Iperfinish di Fucecchio se ne va con azione potente e vince per distacco a braccia alzate. A 10″ dal vincitore si piazza Salvatore Leonetti (UC Empolese) e sul gradino più basso del podio Daniele Sani (UC Appenninico) con un distacco di 17″. Leonardo Muricci chiude quarto a 22″ mentre quel che resta del gruppo a 35″ è regolato allo sprint da Mattia Gastasini. Giornata storta invece per i ciclisti lucchesi: caduta di Gabriele Pierazzuoli del Montecarlo e anche Edoardo Agnini, uno dei grandi favoriti, si aggancia con un altro corridore e perde terreno prezioso nelle fasi decisive. Rivincita per tutti nel fine settimana con il campionato italiano in Friuli.