Un Giro di Toscana grandi firme, parola di patron Brunello Fanini

La corsa scatterà con il prologo a cronometro di Campi Bisenzio ma vivrà la fase decisiva con le due tappe in linea: Segromigno Piano-Porcari-Segromigno Piano e Lucca-Capannori. Al via 22 squadre in rappresentanza di 25 nazioni.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it