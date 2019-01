Folla per l’esposizione felina al Polo Fiere

Gli espositori provenivano da ogni parte d’Italia e d’Europa con gatti di razze rare tra quali i siberiani, i turchi van e gli eleganti orientali, oltre che ai più conosciuti persiani, i giganteschi Maine Coon, e altri ancora. Alla competizione erano ammessi anche i gatti senza genealogia riconosciuta in una classe dedicata a loro, quella dei “gatti di casa”, che quest’anno è stata particolarmente numerosa grazie alle adesioni di molti amanti dei gatti che abitano in zona.

Un’importante novità di questa edizione è stata la partecipazione dei “Falconieri Fiorentini” con i loro magnifici rapaci. Per loro è stato allestito uno spazio apposito nella tensostruttura adiacente l’expo. E’ stato dunque possibile ammirare da vicino questi magnifici esemplari.

L’organizzazione dell’evento è stata a cura della Sezione Toscana dell’Anfi, un team di esperti in campo felino che, mosso dalla passione per questi splendidi animali, da anni organizza esposizioni in Toscana, contribuendo così a diffondere la cultura del gatto di razza sul nostro territorio.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it