Due titoli italiani per la Motto ai campionati di squadra Allieve Gold

Per la Motto è il terzo titolo italiano consecutivo con questa squadra. Successo anche tra le Gold 3, con Rachele Galletti, Noemi Guglielmi e Daiana Pucci che hanno ottenuto 36,500 punti, davanti a Armonia d’Abruzzo e Gymnasium. Due successi grazie ai quali la società viareggina continua a dimostrarsi tra le migliori società d’Italia a tutti i livelli: dietro alla squadra che si è piazzata quinta nella recente Serie A1 continuano a crescere giovani promettenti in grado di garantire un futuro ancora ricco di soddisfazioni. “Imporsi non è mai facile, soprattutto in una gara giovanile dove, dopo la qualificazione, nella finale a 10 si riparte da zero. E’ anche per questo che la ginnastica richiede molte ore di allenamento. Sapevamo che con tempo e pazienza i risultati sarebbero arrivati. Siamo entusiasti delle nostre due squadre: ce l’hanno fatta grazie a costanza, abnegazione e spirito di sacrificio. Questi due titoli italiani sono il giusto riconoscimento. Alle ragazze, all’allenatrice Francesca Cupisti, alla presidente Lucia Pieraccini e all’intero staff tecnico e dirigenziale va un immenso ringraziamento”, il commento della direttrice tecnica Donatella Lazzeri.

di Guido Casotti - Roy Lepore