Muraglione off limits per ospitare il Jova Beach Tour

Secondo indiscrezioni, l’arenile del moletto che ospiterà lo spettacolo, ovvero fino alla prima concessione all’altezza del presidio della Croce Verde, sarà interdetto ai bagnanti dal 17 luglio all’8 agosto per ospitare la prima data, quella del 30 luglio. La spiaggia tornerà aperta nel periodo di Ferragosto per poi essere di nuovo interdetta in vista del secondo concerto del 31 agosto, fino ai primi di settembre. In tutto almeno trenta giorni.

Dettagli che emergono all’indomani della data zero della straordinaria tourneè in spiaggia di Lorenzo Cherubini, partita con 45mila spettatori sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro in Friuli dove si è tenuta la spettacolare data zero.

Una sorta di prova generale con la quale le stesse autorità viareggine prendono le misure in queste ore. Anche a Viareggio infatti, molto probabilmente, saranno replicate le limitazioni per la balneazione: gli spettatori potranno fare il bagno entro un limite molto ristretto dalla riva. Bagni vietati di notte.

La tappa friulana è stato un test anche per l’organizzazione della Trident Music che, pur soddisfatta del grande successo ottenuto, ha già annunciato i primi correttivi viste le molte critiche ricevute per le lunghe code alle casse per il cambio dei Token e i disagi lamentati per l’acquisto di cibo e bevande, esauriti rapidamente.

Entro pochi giorni arriverà l’ufficialità su tutti gli aspetti logistici. La Trident nelle prossime ore dovrà presentare alla Commissione di vigilanza di Viareggio le ulteriori specifiche tecniche richieste per ottenere il via libera definitivo. Dopodiché si potrà pensare solo alla doppia grande festa, che a giudicare dal colpo d’occhio di Lignano, si annuncia senza precedenti.

di Redazione