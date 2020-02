Libretto pediatrico online ed alert sms per i vaccini; parte dalla Lucchesìa la rivoluzione digitale

Tre gli obiettivi generali che si pone la Asl Toscana Nord Ovest, come ci spiega, Alessandro Iala, responsabile del dipartimento di staff del direttore generale.

Tra le più importanti novità c’è sicuramente la sperimentazione del libretto pediatrico digitale, nel quale i genitori avranno la possibilità di inserire via web foto e documenti. Ma ci sono innovazioni rilevanti anche per quanto riguarda le vaccinazioni, per le quali è prevista la prenotazione online ed un sistema di alert con il quale la Asl tramite sms e mail potrà ricordare ai genitori le scadenze degli obblighi vaccinali.

di Redazione