Torna a girare la giostra dei bimbi

In tutto il periodo del lockdown forse, i più colpiti dalle restrizioni imposte sono stati proprio i bimbi piccoli. Asili e scuole chiuse e non riaperte, e parchi gioco il cui via libera è stato fissato per lunedì primo giugno. Poche dunque le occasioni di svago proprio per la prima infanzia. Da sabato scorso però la buona notizia per molti bimabini e bambine e che è tornata a girare la giostra di piazza Grande, in cui il gestore ha approntato tutte le misure necessarie per far giocare i bimbi in sicurezza. Ovviamente è stato necessario sacrificare alcuni cavallini per poter assicurare il distanziamento fisico tra i bimbi e alla biglietteria è stato posto il gel sanificante e i guanti monouso, ma i piccoli fruitori non sembrano per niente scoraggiati da queste novità.

di Redazione