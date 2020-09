A Massa mascherina obbligatoria h24 anche all’aperto

Provvedimenti che si stanno moltiplicando in Italia: prima le città di La Spezia e Genova, poi la Regioni Campania e Sicilia.

L’ordinanza del sindaco del capoluogo apuano indica esplicitamente i luoghi più a rischio assembramenti dove è obbligo indossare la mascherina: piazze e vie del centro storico, al pontile, di fronte ai negozi e alle fermate degli autobus, fuori dalle scuole all’entrata e uscita degli alunni.

La provincia di Massa Carrara è stata tra quelle più colpite dal Covid in Toscana, con 178 vittime e 1.532 casi accertati. La prima provincia per tasso di mortalità e anche per incidenza del virus con 786 casi per 100mila abitanti, seguita dalla provincia di Lucca con 467 su 100mila.