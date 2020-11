Il Covid non ferma la prevenzione oncologica

PROV. LUCCA - Percorsi sicuri per effettuare gli esami di screening oncologico promossi dalla AUSL Toscana nord ovest. Il Covid non deve fermare visite e diagnosi precoci.

Anche in tempo di Covid si possono continuare a fare, in assoluta sicurezza, visite ed esami di screening oncologico negli ambulatori della ASL Toscana nord ovest. E’ la stessa Azienda sanitaria a specificarlo con un appello che invita gli interessati a non rinunciare o rimandare gli esami di diagnosi precoce, una delle armi più potenti per sconfiggere e ridurre la mortalità dei tumori. Si tratta in particolare delle attività di prevenzione al carcinoma mammario, al tumore del collo dell’utero e al tumore dell’intestino, patologie per le quali sono attive campagne regionali di screening gratuito tra la popolazione che per età è più esposta a questo tipo di neoplasie.

Sebbene l’impegno contro il Covid abbia costretto a rimodulare i tempi delle prestazioni e della programmazione delle visite, la Asl chiarisce quindi che gli esami continuano e ad ogni paziente sono garantiti percorsi ‘puliti’ e visite di controllo in piena sicurezza.