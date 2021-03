Gesam Le Mura perde a Vigarano; ora i playout sono certi

BASKET A1 DONNE - Naufragano a Vigarano Mainarda le residue chance del Basket Le Mura Lucca di agguantare quel nono posto che avrebbe significato salvezza diretta. Nell’anticipo della 24esima giornata le biancorosse lucchesi cedono il passo (68-66) alla compagine ferrarese.

Vigarano mantiene così aperto uno spiraglio di evitare la retrocessione diretta, dopo aver sprecato un vantaggio di undici punti nel quarto e ultimo periodo. Onore e merito al team di Andrea Castelli che non ha mai mollato ottenendo il canestro del decisivo sorpasso con Elena Bestagno. L’errata rimessa in gioco di Lucca, quando sul cronometro restavano ancora 00’03’’, ha chiuso i conti. Della serata in terra emiliana per il Gesam Gas e Luce, che adesso dovrà attendere il risultato dello scontro diretto Broni-Sassari per capire quali cambiamenti subirà la graduatoria in zona play-out in ottica decimo posto, resta da salvare veramente poco. Al di là della prova delle singole, menzione doverosa per Orsili e Miccoli (14 punti e 12 rimbalzi), il match odierno è stata la cartina di tornasole dell’annata: momenti di up and down a breve distanza, vedi il parziale che ha permesso alle locali di rifarsi sotto dal -11, che hanno pesato come un macigno nell’economia della partita. Prossimo impegno delle biancorosse di coach Iurlaro sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, contro la Virtus Segafredo Bologna.