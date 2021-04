Ancora sotto quota mille i nuovi positivi in Toscana

PROV. DI LUCCA - Per il secondo giorno consecutivo il dato dei positivi in Toscana rimane sotto la fatidica soglia dei 1000 contagiati. Il tasso dei positivi scende al 3,9%. 34 i decessi di cui 5 in provincia di Lucca dove i nuovi casi sono 96.

Calano ancora i ricoverati sono 1947 (- 37 in meno rispetto a ieri), di cui 283 in terapia intensiva (-3 in meno). All’ospedale di Lucca 99 i ricoverati, di cui 18 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 112 ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva.

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 934 (+219)

TASSO POSITIVI 3,9% (ieri 6,6%)

RICOVERATI 1947 (-37 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 283 (-3 rispetto a ieri)

DECESSI 44 (età media 81,4 anni)

5 morti a Lucca

PROVINCIA DI LUCCA 96 (+6)

PIANA DI LUCCA 50 (+16)

(Altopascio 8, Capannori 14, Lucca 23, Pescaglia 1, Porcari 2, Villa Basilica 1)

VALLE DEL SERCHIO 9 (-5)

(Castelnuovo 1, Coreglia 1, Molazzana 1, Piazza al Serchio 6)

VERSILIA 37 (-5)

(Camaiore 13, Massarosa 1, Pietrasanta 7, Stazzema 2, Viareggio 14)