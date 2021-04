Andrea Luchini torna dalla Sardegna con rabbia e rimpianti

MOTORI - Ha lasciato davvero l'amaro in bocca al forte ed esperto pilota fornacino l'esito del Baja del Vermentino - Terre di Galura svoltosi in Sardegna e valido come seconda prova del CIR Cross Country 2021.

Delusione e rabbia per Andrea Luchini affiancato alle note dal torinese Piero Bosco. Forte di un eccellente avvio (con la vittoria assoluta nella seconda PS) l’alfiere del Team Poillucci si è ritrovato con un pesante tempo imposto sulla terza PS che lo ha penalizzato nell’economia della corsa e anche del campionato italiano. Luchini resta comunque in testa nella classifica della T2 con 86 punti punti davanti a Cantarello (66) e Alfano (50). Prossima gara il rally Greece Off Road in programma dal 10 al 13 giugno.