Baseball Lucca Nuove Pantere inserito nel girone O di serie C

BASEBALL - Baseball Lucca inserito nel girone O di serie C con le altre squadre della Toscana Nord per ridurre il più possibile spostamenti a causa dell'emergenza Covid.

Tuttavia, mentre in un primo momento la data di inizio era fissata per il 25 aprile, la riunione dei giorni scorsi ha fatto slittare tutto al 23 maggio. Per quanto riguarda i campionati giovanili che vedono presente Lucca con under 18 softball, under 12 e under 15 baseball, attualmente la data d’inizio è fissata non prima dell’8 maggio ma ovviamente è tutto “in divenire”.

La Federazione ritiene che il regolare svolgimento dell’attività sportiva sia alla base della salute fisica e psichica dell’individuo e soprattutto dei bimbi e ragazzi che di trovano ad affrontare un periodo difficile a causa delle restrizioni, nella correttezza che la pandemia impone, e ha dichiarato che tutte le squadre ad eccezione del mini baseball possono continuare con gli allenamenti in quanto di interesse nazionale, rispettando tutte le disposizioni previste dal protocollo ripresa allenamenti già in uso in tutte le società; tali allenamenti dovranno essere in forma individuale e pertanto fino al 9 aprile non sono consentire partite amichevoli tra due squadre ai fini di tutelare la salute pubblica.