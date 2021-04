Finalmente si riparte anche con il Baseball; prime amichevoli

BASEBALL - Ricomincia anche il Batti e Corri. Sono ripartite da domenica 25 aprile le amichevoli autorizzate nel pieno rispetto della normativa anti Covid della quale è stato diffuso apposito protocollo dalla Federazione. Parliamo del Baseball Lucca inserito nel girone O della serie C.

Un raggruppamento di cui fanno parte altre formazioni della Toscana del Nord proprio per evitare il più possibile troppi spostamenti a causa della perdurante emergenza-covid. Venendo nel dettaglio alla squadra lucchese si è arricchita di elementi validissimi. Raffaele Bosi che vestirà la maglia delle nuove Pantere dopo un passato nelle più alte serie, è giocatore di grandissima classe che ha la capacità di trasmettere tutta la sua esperienza ai più giovani della squadra ove si consideri che Lucca ha in organico una decina di ragazzi in età compresa tra i 16 e i 20 anni. Ovviamente l’obiettivo è innanzitutto quello di farli crescere. E poi Dennis Lellis nato in Repubblica Dominicana, giocatore di enorme esperienza che proviene da anni di gioco ai massimi livelli: è stato membro dell’organizzazione dei Washington Nationals e ha militato in Rookie League fino al 2012. L’obiettivo che si prefiggono la società e la squadra guidata da Amaury Suarez è di ripetere se non addirittura migliorare l’ottimo campionato disputato lo scorso anno. Insomma una squadra costruita per far ben e nel contempo progettare anche un bel futuro. Infine ricordiamo che il campionato scatterà domenica 23 maggio. E’ tutto vero: anche il Batti e Corri sta per tornare.