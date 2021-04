Meno contagi ma il tasso dei positivi rimbalza al 6,65%

FIRENZE - I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,65% (17,9% sulle prime diagnosi). Dati forniti dal Presidente Eugenio Giani in mattinata.

Ieri i nuovi positivi erano 1222 con un tasso di positività del 5,4%.

Giani nelle ore scorse ha fatto il punto anche sulle vaccinazioni. “La Toscana è già in linea con le nuove indicazioni nazionali sui vaccini.

Per copertura a RSA e sanità siamo al vertice fra le regioni, secondi in Italia per la fascia 70-79 con 139mila vaccinazioni. Abbiamo somministrato ad oggi quasi 900mila dosi. La macchina organizzativa c’è, servono più vaccini.”