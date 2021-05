Agil Novara troppo forte; Nottolini eliminata dai playoff

PALLAVOLO B1 DONNE - Finisce l'avventura playoff per la Toscana Garden Nottolini eliminata da una Igor Volley Novara che anche nel match di ritorno ha palesato una netta superiorità legittimando così il passaggio del turno e l'accesso alla semifinale. Parziali: 19-25; 23-25; 18-25.

Le piemontesi hanno espugnato il PalaPiaggia con un perentorio 3 a 0, identico punteggio con cui si erano imposte una settimana fa a Novara. La cronaca di una partita che la Nottolini di coach Stefano Capponi ha comunque affrontato col piglio giusto come del resto annunciato e promesso alla vigilia. La squadra di casa partiva forte con l’obiettivoi di creare qualche imbarazzo anche psicologico alle avversarie. Nottolini che doveva vincere 3 a 0 oppure 3 a 1 per andare al Golden Set. Era importante quindi vincere subito il primo set ed in effetti Roni & C. si portavano avanti 10 a 6 provando ad alimentare il sogno. Ma la Agil, che è una buonissima squadra, non ci stava e si riportava sul 18 pari e poi sotto i colpi incisivi della Bolzonetti e di capitan Frigerio allungava fino a chiudere il parziale sul 25 a 19. A questo punto l’importanza del secondo set diventava fondamentale per la conquista dei 3 punti finali ma anche questo set nonostante una buona reazione della Nottolini se lo aggiudicavano di stretta misura (25-23) le ragazze di coach Ingratta. Era il punto decisivo che significava semifinale per le piemontesi ed eliminazione invece per le capannoresi. A questo punto giustamente, con il terzo set da giocare solo per la cronaca, coach Capponi inseriva le giovani Catani, Romani e Bibolotti che hanno dato risposte confortanti. Va così in archivio una stagione pazza, 4 contraddittoria: a tratti esaltante per questa Nottolini ma sulla quale ha inciso in modo decisivo la vicenda-covid di fine marzo che ha rovinato tutto. Resta infatti il rammarico, ma non ci sarà mai la controprova, di ciò che poteva essere e che non è stato.