Aiuti alle Province da Decreto Sostegni Bis

Soddisfazione per il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini intervenenuto come presidnte di Upi-Toscana alla Camera; "Ma su bilancio Enti - ha detto - serve intervento strutturale'

“Il Governo conferma l’impegno preso con cittadini, imprese ed istituzioni locali, con misure straordinarie per mitigare l’impatto sulle imprese, sui cittadini e sugli enti territoriali delle misure restrittive necessarie alla limitazione del contagio da Covid19. Gli interventi per sostenere i bilanci degli Enti locali, certamente positivi e frutto di un confronto costante con la Viceministra Castelli, devono però diventare strutturali. Occorre una soluzione definitiva o il rischio dissesto non sarà risolto”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, intervenendo in audizione in Commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis all’esame del Parlamento per la conversione. Il Decreto, ha ricordato il rappresentante delle Province, “presenta una serie di misure a favore degli enti territoriali, tra cui un fondo per la riduzione del disavanzo a seguito della sentenza della Corte costituzionale che è intervenuta sulla contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità”. Ora, ha aggiunto Menesini, “si tratta di trovare una soluzione ad una questione di estrema gravità, le Province interessate sono 9 (La Spezia, Crotone, Campobasso, Biella, Ascoli Piceno, Alessandria, Pesaro Urbino, Vibo Valentia, Viterbo) per oltre 30 milioni. Apprezziamo l’intervento previsto, che è frutto di un intenso lavoro di consultazione con la Viceministra all’Economia Laura Castelli con cui c’è un tavolo aperto per cercare una soluzione. Tuttavia la misura prevista nel DL è solo temporanea e non risolve definitivamente il problema. Ci auguriamo che nell’iter di conversione del decreto in Parlamento sia possibile definire norme che consentano una soluzione strutturale”.