Antonella Boralevi ospite a Carpe Diem

La ripartenza del mondo della cultura sarà al centro della prossima puntata di Carpe Diem, in onda martedi sera alle 21,30 su Noi TV. Ospite la scrittrice e opinionista fiorentina Antonella Boralevi che, con l'occasione, presenterà il suo ultimo romanzo ambientato in Toscana 'Tutto il sole che c'è'.

Si parlerà anche di giovani e in particolar modo dei progetti attivi sul territorio per arginare la povertà educativa. Tra gli ospiti della seconda parte Marco Orsi, presidente dell’associazione ‘Senza zaino’ e Riccardo Romiti, direttore del progetto nazionale ‘L’ora di lezione non basta’.