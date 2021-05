Condotto pubblico, il Comune istituisce una commissione speciale

LUCCA - Il Comune di Lucca istituirà una commissione speciale per esaminare le problematiche del condotto pubblico. Il via libera lo ha dato all'unanimità il consiglio comunale, approvando una proposta presentata della lista civica SìAmoLucca.

Nelle intenzioni dei proponenti la commissione dovrà condurre un accurato studio delle criticità e svolgere un’azione conoscitiva che porti a una relazione finale.

Il via libera all’istituzione della commissione speciale è solo un punto di partenza – spiegano gli esponenti della lista capeggiata da Remo Santini -. adesso bisogna passare al più presto alla fase operativa con la sua nomina e l’insediamento: dovrà essere composta ovviamente da una delegazione di consiglieri comunali, che dovranno lavorare (anche attraverso incontri e audizioni con cittadini, enti e realtà coinvolte nella delicata questione) per avere un quadro preciso del problema e intimare a chi di dovere di trovare delle soluzioni, affinché non accadono episodi ancora più gravi che rischiano di coinvolgere i residenti e minare la stabilità di infrastrutture e monumenti.

Com’è noto, le proteste riguardano in particolare il livello dell’acqua, innalzato da alcuni anni per consentire il funzionamento delle nuove centrali idroelettriche.

Proprio pochi giorni fa, a NoiTv, il presidente del Consorzio Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, ha annunciato il prossimo passaggio di proprietà del condotto dalla Provincia di Lucca alla Regione.