Filippo Rimanti vince a Carpi e festeggia i 70 match in carriera

PUGILATO - Filippo Rimanti continua a vincere ma soprattutto a convincere. Sul ring di Carpi (Modena ) nel terzo appuntamento Interregionale Elite Liguria-Emilia-Toscana ha sconfitto ai punti un avversario decisamente pericoloso come Pietro D’Amato della Polisportiva Riccione.

Rimanti, che in questo 2021 ha ricominciato ad allenarsi con continuità, è apparso tonico e ben preparato e ha disputato un match molto accorto sfruttando la distanza e le gambe per eludere le potenti bordate di D’Amato che solo a pochi secondi dalla fine del match è riuscito a colpire Rimanti fermatosi sulle gambe ed infliggendogli un conteggio in piedi, conteggio che non ha però capovolto il verdetto ai punti a favore del pugile lucchese. Il match di Carpi ha costituito per Rimanti il 70° incontro in carriera nella categoria dei 75 kg.