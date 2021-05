La mission (quasi) impossible della Nottolini Capannori

PALLAVOLO B1 DONNE - Sabato sera (ore 21) la Nottolini Capannori riceve la Agil Trecate Novara nella gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di B1. Le bianconere devono ribaltare lo 0-3 incassato sette giorni fa in Piemonte. Impresa difficilissima ma la squadra di coach Capponi ci proverà.

Sale la febbre del sabato sera di Travoltiana memoria in casa della Nottolini Capannori. La squadra bianconera ospiterà infatti la Agil Volley Trecate di Novara nel retour match dei quarti di finale dei playoff di B1, traguardo storico e comunque finora mai raggiunto. Compito proibitivo, o quasi, almeno sulla carta per la Nottolini che dovrà rovesciare una situazione pesantissima dopo lo 0-3 incassato sette giorni fa sul campo delle piemontesi. Coach Stefano Capponi è realista ma lascia spazio anche ad un minimo barlume di speranza. In soldoni la Nottolini deve vincere 3 a 0 oppure 3 a 1: vale la regola dei 3 punti per andare al set supplementare, al “Golden Set”. In caso di successo per 3 a 2 passerebbe infatti Novara che raggiungerebbe la semifinale, è ovvio, anche in caso di vittoria. Da capire quale condizione soprattutto fisica hanno saputo recuperare Roni & C. dopo il lungo stop dovuto al covid-19 che le ha tenute al palo da fine marzo fino alla settimana scorsa. E’ questo il vero dilemma su cui ruotano le residue chances di qualificazione delle bianconere fermo restando l’indubbio valore delle avversarie.