Lieve “rimbalzo” del tasso di positività, ospedali ancora sotto pressione

TOSCANA - I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi). Sono i dati forniti in mattinata dal presidente Eugenio Giani.

Tasso di positività in risalita rispetto a domenica (era del 3,40% con 713 casi), un rimbalzo che si registra ogni lunedì complice la riduzione dei tamponi eseguiti nei weekend.

Da oggi intanto sparisce la zona rossa in Italia: tutte le regioni sono gialle tranne Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Anche la Toscana rimane in giallo ma resta tuttavia tre le regioni con un tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva oltre la soglia di guardia del 30% (insieme a Lombardia e Puglia). Lo mostrano i dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata del 9 maggio. La media nazionale è del 24% dei posti letto occupati.