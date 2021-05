Samuele Giuliano, una cartolina di pugni…azzurri dalla Sardegna

PUGILATO - Il giovane pugile di Borgo a Mozzano è in ritiro da oltre una settimana a Cagliari con la nazionale italiana giovanile. Nel fine settimana gli azzurrini affronteranno i pari età di Moldavia e Romania.

Si tratterà indubbiamente di un bel test anche pe il 18enne Samuele reduce dall’ennesima conferma negli 81 kg Youth come campione nel prestigioso torneo nazionale Alberto Mura a Roseto degli Abruzzi dove ha battuto ai punti il friulano Fabio Andriola, sconfitto di nuovo nella replica di un film già visto andata in scena due settimane fa al palasport di Borgo a Mozzano. Ma sentiamo in questo breve video il nostro eroe direttamente dalla bella e accogliente terra sarda.

Saranno due gli incontri che Samuele Giuliano dovrà sostenere, un “dual match” che lo vedrà salire sul ring contro un avversario moldavo ed uno rumeno. E’ un triangolare al quale i tecnici azzurri tengono in modo particolare e Samuele avrà dunque una ghiotta occasione di dimostrare tutto il suo valore e la sua classe anche a livello internazionale.