Il Ciocco è la casa dei giovani bikers

BARGA - Il 18 e 19 settembre nella tenuta di Castelvecchio Pascoli l'ultima tappa della Coppa Italia giovanile di cross country, i Campionati Italiani Giovanili XCO Team Relay e la novità assoluta legata alla prima edizione dei Campionati Italiani di Pump Track

Campionati Italiani Giovanili XCO della passata stagione che hanno regalato un weekend di grande sport, il tutto immerso in un contesto naturalistico unico. Un’ulteriore conferma verrà data il 17, 18 e 19 settembre prossimi quando, sempre nella tenuta toscana di Castelvecchio Pascoli, si svolgerà la quinta e ultima tappa di Coppa Italia Giovanile XCO, oltre ai Campionati Italiani Giovanili XCO Team Relay e la novità assoluta legata alla prima edizione dei Campionati Italiani di Pump Track, il tutto sotto l’attenta regia di Ciocco Sport Lab.

Ancora una volta, sarà l’occasione per ammirare da vicino i protagonisti del fuoristrada del futuro, con ‘Il Ciocco’ a offrire lo spettacolo e le difficoltà di cui hanno bisogno per crescere. Sarà un mix incredibile di sport e adrenalina, divertimento allo stato puro, capace di attirare l’attenzione dei più forti bikers in erba italiani.

Nel frattempo, il calendario del fuoristrada giovanile ha già visto lo svolgimento delle prime tre tappe di Coppa Italia XCO tra Agrigento, Courmayeur e Lugagnano. La vetta è occupata attualmente dal comitato di Bolzano, seguito da Lombardia, Piemonte e Veneto. La prossima tappa è in programma il 12 settembre a Lavarone , dopodichè ci sarà il gran finale al ‘Ciocco’ il 18 e 19 settembre.