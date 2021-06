La Toscana da lunedì è in zona bianca

FIRENZE - Lo ha ufficializzato oggi il Governo alla luce dei dati della cabina di regia: l’Italia intera, tranne la Valle d’Aosta, sarà nella fascia più bassa di rischio, dove non c’è il coprifuoco e le limitazioni sono ridotte al minimo.

Una notizia data per scontata da giorni, ma oggi è arrivata l’ufficialità. Oltre alla Toscana, dunque, dal 21 giugno entrano in zona bianca come previsto Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia, la Provincia Autonoma di Bolzano.

Mascherina e distanziamento restano obbligatori anche all’aperto, ma gli spostamenti sono liberi, ci si può incontrare ed è possibile festeggiare (con green pass obbligatorio) e torna possibile incontrarsi nelle case private: non c’è più il limite di sei persone ma resta raccomandato indossare la mascherina e rispettare la distanza.

“Il ritorno della Toscana in zona bianca” – ha commentato il presidente Eugenio Giani – è un fatto naturale, ormai siamo da 21 giorni, dal 30 maggio, in condizioni di zona bianca: oggi la Toscana ha 67 contagi in un giorno, ieri ne aveva 60, siamo sostanzialmente a meno della metà del limite della zona bianca.”