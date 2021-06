Lucarotti rieletto alla guida di Confesercenti

PISA - Alessio Lucarotti è stato confermato alla presidenza di Confesercenti Toscana Nord per il quadriennio 2021-2025. L’elezione da parte dei 130 delegati è avvenuta presso l’auditorium Ricci della Camera di Commercio di Pisa.

Un appuntamento, presieduto dal direttore generale dell’associazione Miria Paolicchi, che ha visto la presenza di soci e autorità in parte in presenza ed in parte in remoto a causa delle restrizioni covid. Per Lucarotti la conferma era stata sancita dalle otto assemblee di area che compongono Confesercenti Toscana Nord (Lucca, Versilia, Pisa, Monti Pisani, Valdera Cuoio, Valdicecina, Massa e Carrara) e che lo avevano indicato come candidato alla presidenza.