Poste Italiane avvia il progetto “Recapito Full Green”

VIAREGGIO - Parte da Viareggio la prima area urbana Full Green di Poste Italiane in Toscana per il recapito della corrispondenza e dei pacchi. La sede di via Cavallotti conferma la grande attenzione con la quale l’azienda dedica impegno e investimenti a tutela dell’ambiente e a difesa del territorio assumendo un ruolo sempre più distintivo nella creazione di valore sostenibile per il Paese.

Lo scopo, spiegano i dirigenti della maxi area di poste italiane è provvedere alla consegna di posta e pacchi all’interno delle aree cittadine attraverso veicoli 100% elettrici a zero emissioni.

Un progetto pilota che vale come punto di partenza per l’implementazione di modalità di consegna analoghi in altri contesti urbani. Il centro di distribuzione di Viareggio, è stato detto durante la conferenza di presentazione , è di importante valenza artistico architettonica