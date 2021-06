Pregliasco e Bovenzi a Carpe Diem per presentare CardioLucca 2021

Il professor Francesco Bovenzi e il virologo Fabrizio Pregliasco saranno ospiti martedì sera di Silvia Toniolo nell'ultimo appuntamento stagionale di Carpe Diem a partire dalle 21.30: si parlera' del convegno internazionale CardioLucca 2021 e degli effetti del Covid 19 su societa', scuola, economia e sistema sanitario.

Torna l’incontro scientifico internazionale CardioLucca: l’edizione 2021 si terrà dall’8 al 10 luglio nella splendida cornice dell’auditorium di San Francesco. Il meeting, organizzato da Francesco Bovenzi, direttore della Cardiologia ed Emodinamica dell’Ospedale San Luca di Lucca, sarà un importante momento cittadino per far ripartire la cultura e la scienza e si svolgerà con due formule: una in presenza limitata a duecento partecipanti e l’altra virtuale con mille cardiologi collegati su un’evoluta piattaforma web. Tra gli invitati, spiccano i nomi di autorevoli scienziati della medicina come Robert Bonow, Vera Rigolin, Alberto Mantovani e Fausto Pinto: tutti contribuiranno a chiarire i misteri di questo insidioso virus e gran parte delle implicazioni che Covid-19 ha avuto sulla salute. Nel programma della tre giorni, sabato10 luglio, è inserito un forum cittadino, primo nel suo genere in Toscana e un’opportunità per la città, dal titolo “Ripensare la salute al tempo della pandemia”. Al Forum sono state invitate numerose autorità locali e regionali, rappresentanti delle istituzioni, dell’azienda Toscana nordovest e noti giornalisti per dar vita a un dibattito sul binomio virus e società civile, scuola resiliente, economia precaria, solidarietà e sul nostro efficace sistema sanitario. Di questi argomenti discuteranno il professor Francesco Bovenzi e il virologo Fabrizio Pregliasco che saranno ospiti martedì sera di Silvia Toniolo nell’ultimo appuntamento stagionale di Carpe Diem a partire dalle 21.30.