Pulire a monte per salvare il mare

PIANA - Proseguono le iniziative del consorzio di bonifica per la pulizia di fiumi e torrenti e la raccolta dei rifiuti e delle plastiche. Sempre piu' volontari partecipano al progetto contro l'inquinamento del territorio e del mare.

Vigilare sui corsi d’acqua e contribuire alla pulizia da plastica e rifiuti in genere. Come ogni fine mese il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha organizzato la pulizia di fiumi e torrenti secondo un appuntamento ormai classico al quale partecipano numerose associazioni del territorio.

L’iniziativa prende corpo grazie soprattutto ai volontari delle tante realta’ che collaborano con l’ente di bonifica: in molti casi le associazioni, quasi come affidatarie, si prendono cura di un tratto di fiume o anche di un semplice canale, controllandolo e vigilando in modo che non ci siano rifiuti.

La manifestazione si collega all’iniziativa “ salviamo le tartarughe marine” in per la sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti soprattutto se di plastica: lasciati lungo una strada o gettati in un torrente prima o poi arrivano in mare.

L’appuntamento di giugno ha preso il via alle prime ore della mattinata con partenza in vari punti del comprensorio. Molte sono state le associazioni che hanno aderito e partecipato raccogliendo tante plastiche dagli argini e dagli alvei, evitando così che i rifiuti finiscano a valle e poi proprio in mare.

“Con la partecipazione, ci prendiamo cura del nostro ambiente e dei nostri corsi d’acqua ha sottolineato il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – che ha sottolineato come il numero dei giovani che aderiscono a questa iniziativa sia sempre in aumento

Un progetto che vede la collaborazione anche delle amministrazioni comunali e alle aziende dei rifiuti, che insieme al Consorzio sono parte attiva dell’iniziativa.