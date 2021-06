Scandola vola sulla terra del S.Marino

SAN MARINO - Il pilota veneto con la Hyundai i20 si è aggiudicato la prova valida sia per il terra che per l'italiano. Andreucci si aggiudica due prove ma sbaglia un controllo orario ed e' settimo.

Alla fine ha vinto l’equipaggio più costante e veloce, il duo Scandola-D’Amore che ha vinto quattro delle nove prove speciali in programma lasciandole due ad Andreucci, due a Campedelli ed una a Basso. Piazza d’onore per il ligure Andolfi che con Savoia disponeva di una Skoda Fabia R5. Il terzo gradino del podio è per il boliviano Bulacia (il fratellino del protagonista della scorsa edizione) che ha guadagnato punti utili per il campionato terra. Andreucci-Pinelli (in testa per due prove a metà gara e retrocessi per una penalità ad un Controllo Orario) si sono dovuti accontentare della settima posizione assoluta.