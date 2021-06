Un progetto per valorizzare il castello di Nozzano

La giunta del comune di Lucca ha approvato il progetto definitivo che servirà a partecipare a un bando sulla valorizzazione delle fortificazioni della Regione Toscana.

Un Castello che rappresenta un vero patrimonio del nostro territorio, una fortezza di confine che è un pezzo importante della storia di Lucca: la rocca di Nozzano Castello inizia un percorso di restauro attraverso un primo lotto di lavori. Un intervento che servira’ a migliorarne anche la fruibilità.

Il comune di Lucca ha approvato il progetto definitivo che servirà a partecipare al bando della Regione relativo a “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana”. Il restauro, per un importo complessivo di 270mila euro, è già stato inserito nel Piano dei lavori pubblici e prevede interventi sui percorsi di visita, sulla cortina muraria e sull’illuminazione del monumento. Il progetto definitivo ha individuato alcune linee di intervento che saranno sviluppate e concordate con la Sovrintendenza in fase di progetto esecutivo. E’ prevista la messa in sicurezza dei percorsi attraverso l’utilizzo di soluzioni moderne che si affiancano alle strutture esistenti senza prevaricarle: un intervento sempre reversibile che rimane in sottotono rispetto al monumento, senza comunque negarsi in un’alternanza volta a valorizzare le differenze e le complementarietà. In particolare, tramite l’utilizzo di pannelli in lamiera stirata e cavi con tenditori saranno realizzati i parapetti sulla scala, sulla terrazza e sull’affaccio tra i merli.

Per poter rendere accessibile il monumento alle persone con disabilità, si prevede idi realizzare uno stallo dedicato nel piccolo parcheggio che si trova immediatamente sotto la seconda scalinata esterna dove verrà installato anche un Totem informativo. Un montascale a cingoli servirà a superare il dislivello fra piano stradale e ingresso della rocca, consentendo così la visita a tutti. Il bando regionale e’ in scadenza ed entro la fine dell’estate è attesa la risposta relativa al finanziamento.