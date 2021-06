Under 18 BCL conquista l’accesso alla Final Four di Coppa Toscana

BASKET GIOVANILE - Under 18 BCLucca–Laurenziana Basket 71-43. E' il punteggio con cui si è conclusa la gara giocata al PalaTagliate e non era una partita qualsiasi, ma l’ultima di una bellissima galoppata iniziata i primi di maggio e conclusasi dopo otto vittorie consecutive.

Una vittoria che per la squadra di coach Ricci vale la final four di Coppa Toscana. Sabato 26 giugno, al pomeriggio la Under 18 scenderà in campo a Bardalone (S.Marcello Pistoiese) per le semifinali e domenica mattina per disputare le finali.