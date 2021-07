92° Premio Viareggio Rèpaci: ecco le terzine dei finalisti

VIAREGGIO - Svelate le terzine dei libri che si contenderanno la 92esima edizione del Premio letterario Viareggio-Rèpaci. Nella sala Butterfly del Principe di Piemonte il neo presidente di giuria Paolo Mieli, accanto al sindaco Giorgio Del Ghingaro, ha illustrato le terzine selezionate dai giurati.

Per la narrativa in lizza Edith Bruck con “Il pane perduto”, Gilda Poicastro con “La parte di Malvasia” e Alice Urciuolo “Adorazione”. Per la saggistica Alessandra Necci “Al cuore dell’Impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere”, Walter Siti “Contro l’impegno. Riflessioni sul bene in letteratura” e Gianni Sofri “L’anno mancante. Arsenio Frugoni nel 1943-45” . Infine per la poesia Andrea Bajani “Dimora Naturale”, Vittorino Curci “Poesie (202-1997)”, Flavio Santi “Quanti (truciolature, scie, onde) 1999-2019”. Mentre il Premio Speciale andrà a Roberto Benigni. Ancora da definire la location della serata finale. Ma in ogni caso – ha anticipato nel suo primo intervento da presidente di giuria Paolo Mieli – sarà di fronte al mare.