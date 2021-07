Aspettando il Tar ecco le probabili avversarie della Lucchese

CALCIO C - Un altro fine settimana da vivere in...attesa. Lunedì il D.Day con le sentenze del TAR che salvo clamorose e inaspettate sorprese riporteranno la Luchese in serie C. Una volta sancito il ripescaggio vediamo le avversarie dei rossoneri nel campionato 2021/2022.

29 luglio-29 agosto. Già, tra un mese esatto inizierà il campionato di serie C che visti i chiari di luna di questi tempi ci verrebbe la voglia di coniugare quell’inizierà al condizionale. Ma vogliamo credere che da lunedì tutto sarà definito: carta canta e così la Lucchese si ritroverà in C. Uscita circa tre mesi fa dal portone principale dopo l’amara sconfitta sul campo del Renate, la gloriosa Pantera rientra dalla finestra col ripescaggio nel quale, e questo va detto, la società ha sempre creduto dove si è mossa anche in anticipo rispetto ad altre realtà. Diamo a Cesare ovvero ai vari Russo, Vichi, Santoro e Deoma, quel che è di Cesare.

Detto ciò proviamo ad ipotizzare, e forse è qualcosa in più di una semplice ipotesi, le avversarie e il girone che troverà la nuova Lucchese targata Guido Pagliuca. Annunciato il taglio in orizzontale dello stivale i rossoneri finiranno nel girone B, quello del Centro. La pattuglia toscana sarà folta ma non foltissima: Carrarese, Grosseto, Montevarchi, Pontedera, Siena e speriamo anche Pistoiese che da quelle parti dopo il rinvio di martedì scorso qualche dubbio gli è però venuto. Sette o sei sorelle del Granducato non si scappa.

E poi ci sono le altre. Ben rappresentata l’Emilia-Romagna che schiera anche squadroni blasonati del calibro di Cesena, Modena e Reggiana oltre alla neopromossa Fiorenzuola e all’Imolese; le Marche con Matelica-Ancona, Fano, Fermana e Vis Pesaro; la Liguria con la Virtus Entella; l’Umbria col Gubbio,. Ed ancora una spolverata di Abruzzo col Teramo e di Lazio con la Viterbese. Insomma, un raggruppamento che comprende ben sette regioni. Già sette sorelle (le toscane) per sette regioni. Quasi come quel film…ci sarà da divertirsi.