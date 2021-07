CardioLucca, il presidente della Regione Giani al forum sulla pandemia

LUCCA - Si è chiusa con un messaggio di speranza e di fede nella scienza la quindicesima edizione di Cardiolucca, il grande evento culturale dedicato alla medicina del cuore e dintorni organizzato da Francesco Bovenzi direttore della Cardiologia dell’ospedale San Luca.

Alla tre giorni, svoltasi nell’auditorium di San Francesco, hanno partecipato oltre 1000 cardiologi provenienti anche dall’estero. L’atto finale è stato il forum dedicato alla pandemia, al quale è intervenuto tra gli altri il presidente della Regione Eugenio Giani, con l’assessore alla salute Simone Bezzini. L’evento è stato condotto da Michele Mirabella, esperto dei problemi della salute in Rai. Bovenzi ha sottolineato come la pandemia abbia messo a dura prova tutti i sistemi sociali e assistenziali per la tutela e la salute dei cittadini. Ma i sistemi hanno anche dimostrato di avere armi per combattere il virus.

E nel corso del suo intervento il presidente Giani ha ringraziato tutti gli operatori sanitari oggi impegnati nella campagna vaccinale regionale.