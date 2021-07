FOCOLAIO AL DROP CLUB DI PIANO DI COREGLIA, ASL CONSIGLIA TAMPONE

COREGLIA - A seguito di un aumento anomalo di contagiati da Covid 19 in Valle del Serchio la Asl è risalita a due eventi che si sarebbero tenuti il il 16 e 17 luglio nel locale: il consiglio per chi vi ha preso parte è di fare un tampone

In questi ultimi giorni in Valle del Serchio si è registrato un aumento anomalo di casi positivi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. L’indagine epidemiologica svolta dai medici del dipartimento di prevenzione, ha ricondotto il fenomeno ad eventi che si sarebbero svolti al “Drop Club” di Pian di Coreglia nel weekend del 16 ed il 17 luglio. In conseguenza di ciò l’igiene e sanità pubblica della ASL Toscana nord ovest raccomanda, a coloro che hanno preso parte a questi eventi, di sottoporsi al tampone al fine di individuare precocemente nuove positività e circoscrivere il contagio. Per prenotare il tampone è necessaria la richiesta del medico di famiglia e la registrazione sul portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home