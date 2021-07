Gabriele Nelli, un gigante lucchese nel volley alle Olimpiadi di Tokyo

PALLAVOLO - S'infoltisce la pattuglia degli atleti lucchesi che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo al via dal 23 luglio. Nelle fila della Nazionale italiana di pallavolo maschile ci sarà infatti Gabriele Nelli, lucchese-doc di Monte San Quirico.

Il 28enne gigante azzurro, alto 2,08, ha giocato quest’anno con la formazione russa del Belgorode (nel prossimo militerà nel Cannes campione di Francia), e fa parte della Nazionale maggiore dal 2015. Ruolo opposto, Nelli è un formidabile martello spesso immarcabile per le difese avversarie. Ha vinto uno scudetto, un mondiale per Club e una Copa Cev col Trentino. In Nazionale invece oro con l’under 20 e bronzo con l’under 21.