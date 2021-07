Riattivata l’attività estrattiva: tornano al lavoro i 70 operai della Apuana Vagli

Da domani ritorneranno al lavoro tutti i 70 operai della cooperativa Apuana Marmi di Vagli. La Regione Toscana con un decreto ha infatti riattivato l'estrazione del marmo nei tre bacini estrattivi che aveva sospeso oltre un mese fa.

La cooperativa Apuana guidata dal Presidente Ottavio Baisi ha ottemperato alle prescrizioni richieste dall’ente fiorentino e quindi gli operai potranno riprendere tranquillamente il lavoro. La ripresa dell’estrazione è una buona notizia per tutto il comparto lavorativo di Vagli e non solo in un momento così delicato.