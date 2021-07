Test event del Mondiale MTB al Ciocco con la Coppa Toscana

MOUNTAIN BIKE - Si è corso domenica mattina il 1° Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio: un ‘test event’, una prima assoluta, che ha fatto da ghiotto antipasto al main event di settembre: il primo Campionato Mondiale Marathon Master di MTB.

Il percorso su cui si è disputata la gara è lo stesso, con solo pochissime varianti, che verrà utilizzato dai Master nella sfida per il titolo iridato a settembre. Erano tre modalità di gara disponibili per il Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio: la più impegnativa era quella Marathon, che copriva l’intero tracciato per 61,6 km e 2900 m. di dislivello in due giri: l’ha spuntata di prepotenza Riccardo chiarini della Torpado Sud Tirol. Il percorso Granfondo, invece, (40 km, 2100 m. di dislivello) non contemplava il passaggio a Lupinaia. Per i più giovani infine era disponibile un percorso Junior (25,6 km, 1300 m. di dislivello). Nella Gran Fondo dominio assoluto del barghigiano Lorenzo Guidi. Quella del 4 luglio è stata la prima gara di mtb “long distance” del Ciocco, teatro spesso di eventi di cross country e di trial. Il richiamo del Campionato del Mondo in questa annata molto particolare è davvero forte e la prova di domenica ha rappresentato un autentico ‘test event’ anche per la macchina organizzativa.