Contagi settimanali in rialzo: quasi tutti sono tra non vaccinati

PROVINCIA DI LUCCA - Dopo una apparente stabilizzazione dei nuovi casi, la curva dei contagi è tornata a crescere nell'area della Asl Toscana Nord ovest. Il consueto bollettino settimanale diffuso dall'azienda sanitaria mostra un rialzo della curva epidemiologica negli ultimi sette giorni. E il covid continua a circolare quasi esclusivamente tra i non vaccinati.

Questi i numeri. Da martedì 10 a lunedì 16 agosto, sono 1.837 di cui 1.731 non vaccinati (pari al 95%), 36 solo con prima dose (pari al 2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%). Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.593. Una crescita che si era fermata tra fine luglio e inizio agosto e che adesso è ripresa, complice quasi certamente la maggiore circolazione di persone e di turisti. Anche se è lecito aspettarsi solo nel prossimo bollettino settimanale l’effetto del Ferragosto.

Venendo alla provincia di Lucca il virus circola soprattutto in Versilia, subito dopo sulla Piana. Molto meno nella Valle. Ma ovunque il contagio riguarda in più di un caso su due giovani under 35. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali. Al San Luca sono 20 i pazienti covid (di cui otto vaccinati). Quattro in terapia intensiva. All’ospedale lucchese, va sottolineato, confluiscono anche i pazienti covid del Versilia, dove il reparto è chiuso e nessuno viene ricoverato.