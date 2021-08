Imperioso Edoardo Cipollini vince il Gran Premio Nogarè

CICLISMO - Il giovane promettente ciclista lucchese ha trionfato nella corsa per Allievi organizzata dal Gruppo Ciclistico Zambana, precedendo allo sprint il leader della classifica nazionale di categoria Filippo Omati (Vc Pontenure) e il trentino del Veloce Club Borgo Thomas Capra.

Mi manda lo zio Mario ma anche papà Cesare. Prosegue il brillantissimo 2021 di Edoardo Cipollini che si aggiudica anche il prestigioso Gran Premio Nogarè giunto alla 28esima edizione che proponeva il gotha del ciclismo allievi a livello nazionale. Dopo l’annullamento forzato del 2020, la classica per under 16 proposta dalla società presieduta da Paolo Nardon è tornata e lo ha fatto con una starting list di primissimo piano, forte di 82 atleti al via, con una folta e qualificata pattuglia extra regionale. Tra i più attesi c’era proprio Edoardo Cipollini, che non ha tradito le attese e si è imposto servendo la specialità di famiglia, la volata, quella che tante gioie ha regalato a suo zio Mario, uno dei più forti sprinter di sempre. Il nipote di Re Leone pare avere un feeling particolare anche con la salita e sembra aver imboccato la strada giusta, quest’anno sei volte sul gradino più alto del podio, con tanto di maglia di campione toscano sulle spalle, portata in trionfo nella frazione di Pergine Valsugana dopo aver battuto in volata elementi del calibro di Filippo Omati e dell’enfant du pay il trentino Thomas Capra.